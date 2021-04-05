05 Nisan 2021 Pazartesi 18:04 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 18:04

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Ligde yaptığı 30 müsabakada 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 59 puan yazdırdı. Son 2 maçını kazanamayan sarı-lacivertli takım, 32. haftaya 3. sırada girdi. Fenerbahçe, Denizlispor'u yenmesi halinde Galatasaray'ı geçecek ve 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.

Denizlispor, Süper Lig'de yaptığı 29 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlı takım, 32. haftaya 25 puanla 21. ve son sırada girdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK MAÇI

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak.

Emre Belözoğlu, 2019-2020 sezonu sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlık görevini üstlendiği Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

İLK 11'LER



FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta

DENİZLİSPOR: Cenk, Fabiano, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

