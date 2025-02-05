Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalıyor. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Samet Özkul yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer.

İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.

Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Skriniar, İsmail, Mert Hakan, Amrabat, Levent, Cengiz, Talisca, Cenk

Erzurumspor: Göktuğ, Kırtay, Mustafa Yumlu, Orhan, Celal, Özgür, Azubuike, Salih, Mamba, Eren Tozlu, Sylla

KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.