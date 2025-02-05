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Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Erzurumspor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yi konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 18:06 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Erzurumspor
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalıyor. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Samet Özkul yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer.

İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.

Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.

11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Skriniar, İsmail, Mert Hakan, Amrabat, Levent, Cengiz, Talisca, Cenk

Erzurumspor: Göktuğ, Kırtay, Mustafa Yumlu, Orhan, Celal, Özgür, Azubuike, Salih, Mamba, Eren Tozlu, Sylla

KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Erzurumspor FK karşısında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

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