Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umur Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturuyor.

Ligde üst üste oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, bu süreçte 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan topladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan önünde 69 puanla 2. sırada girdi.

Sarı-lacivertli ekip, maçı kazandığı takdirde sezonu 2. tamamlamayı garantileyecek.

Ligde yaptığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fatih Karagümrük, 37. haftaya 56 puanla 6. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-Jae, Miguel Crespo ve Arda Güler zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

CEZA SINIRINDA 3 İSİM BULUNUYOR



Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 3 oyuncu yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel ve Filip Novak kart görmeleri halinde sezonun son haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

VOLKAN DEMİREL, KADIKÖY'E RAKİP OLARAK GELECEK



Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Kadıköy'e bu sefer sarı-lacivertli takımın rakibi olarak gelecek.

Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıkacak.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi, Zajc, Gustavo, Osayi, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Borini, Emre Mor, Pesic, Ahmed Musa.

FENERBAHÇE 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: