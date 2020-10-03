Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe geride kalan 3 maçta 5 puan toplarken Karagümrük ise 7 puanla ve averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.
İlk 11'ler belli oldu
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta.
F.KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Salibur, Darri, Sobiech.
CANLI ANLATIM
Fenerbahçe 0-0 F.Karagümrük
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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)