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Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - F.Karagümrük

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

03 Ekim 2020 Cumartesi 18:06 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 18:06
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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe geride kalan 3 maçta 5 puan toplarken Karagümrük ise 7 puanla ve averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

İlk 11'ler belli oldu

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta.

F.KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Salibur, Darri, Sobiech. 

CANLI ANLATIM

Fenerbahçe 0-0 F.Karagümrük

Goller:

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

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