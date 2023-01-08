Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy. AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Ok.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Joao Pedro dışında eksik yok.

Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığı sona eren Icardi maç kadrosunda yer alabilecek. Tedavileri süren Kazımcan Karataş ve Ross dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

SON FORM DURUMLARI

Oynadığı 16 maçın 11'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe hanesine yazdırdığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, Osayi, Ferdi, Rossi, King, Batshuayi.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Barış Alper.

FENERBAHÇE 0-0 GALATASARAY (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: