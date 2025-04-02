Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde bugün sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak.

Müsabakayı kazanan takım, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak.

: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

FENERBAHÇE TAM KADRO

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.

Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

14 yabancının hazır olduğu takımda, 2 yabancı futbolcu statü gereği kadroya giremeyecek.

BU SEZON DERBİ KAZANAMADI

Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı.

Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un başkanlığı döneminde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez derbi maçta boy gösterecek.

GALATASARAY CEPHESİ

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Grubunu ikinci tamamladığı için ev sahibi avantajını kaptıran sarı-kırmızılılar, çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, B Grubu'nda 3'te 3 yaparak lider çıkan Fenerbahçe ile eşleşti. Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final müsabakasını kazanan taraf yarı finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE İLE BU SEZON ÜÇÜNCÜ MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

BU SEZON SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ulusal organizasyonlarda sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

Galatasaray, ülke çapında düzenlenen 3 futbol organizasyonunda bu sezon 32 maça çıktı. "Cimbom" Süper Lig'deki 28 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşarken, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik, Turkcell Süper Kupa'daki tek maçta ise mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig ve Süper Kupa'daki birer mağlubiyeti Beşiktaş karşısında yaşadı.

SARI-KIRMIZILILAR İÇİN KRİTİK VİRAJ

Galatasaray, bugünkü müsabakayla 4 gün arayla ikinci derbisine çıkacak.

Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, derbiden 2-1 mağlup ayrıldı. Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşayan Galatasaray, dört gün aradan sonra bu kez Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, kupada tur atlayarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmaya çalışacak.

Galatasaray, Kadıköy'de alacağı iyi sonuçla üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluk hedefinde ilerlediği Süper Lig'deki yarışta psikolojik avantajı ele geçirmek istiyor.

Fenerbahçe derbisinden sonra 30. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, 31. haftada deplasmanda çıkacağı Samsunspor maçıyla mücadelesine devam edecek.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek.

Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert'in durumu maç saati belli olacak.