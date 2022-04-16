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Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Göztepe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

16 Nisan 2022 Cumartesi 19:33 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 19:46
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Fenerbahçe - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe, haftaya girerken 59 puanla 2. sırada yer alıyor. Göztepe ise 27 puanla 19. sırada haftaya başlıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

Göztepe'de kadro dışında olan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Angel kadroda yok, Atınç Nukan'ın durumu ise belirsiz.

8'DE 7'Yİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkış yakalayan ve oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertliler, yakaladığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

SINIRDA 6 İSİM VAR

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

TRİBÜNLER DOLACAK

Sahasında Trabzonspor maçından itibaren 40 binin üzerinde taraftarla oynayan Fenerbahçe'nin bu akşam da sahaya büyük bir seyirci desteğiyle çıkması bekleniyor. 45 bin 205 biletin yaklaşık 44 bininin satıldığı ve Fenerbahçe'nin karşılaşmada büyük bir seyirci çıkacak.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Kim Min Jae, Serdar, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun.

GÖZTEPE: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tijanic, Di Santo.

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