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Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 17:22 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Göztepe
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad görev yapacak.

Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak aradaki puan farkını 6'ya indirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

İLKI 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Nielsen, Dennis, Tijanic, Mirashi, DjaLma, Ramulo, Juan.

CARLOS OYNAYABİLECEK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, ilk kez Kadıköy'e çıkacak.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı.

Carlos, teknik direktör Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

İSMAİL YÜKSEK GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 3 hafta aranın ardından forma giyebilecek.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesi son 2 idmanda takımla çalıştı.

İsmail, Mourinho'nun görev vermesi durumunda Göztepe karşısında ter dökecek.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.

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