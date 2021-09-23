23 Eylül 2021 Perşembe 19:09 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 19:10

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunsporun basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, perşembe günü karşılaşacakları Fenerbahçeye sürpriz yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

İKİ TAKIM 13. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile GZT Giresunspor bu karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip olacak.



İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi.

Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa ile yeni iyileşen Serdar Dursun ve Zajc'ın kadroda olması beklenmiyor.



Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Rossi.

GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate.