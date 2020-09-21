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Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Hatayspor! Maç ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir?

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe evinde ligin yeni ekibi Hatayspor'u ağırlıyor. 3 puanla lige başlayan iki takımda puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki maç ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir?

21 Eylül 2020 Pazartesi 19:01 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 19:02
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Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlıyor. 

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NASIL İZLENİR?

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmiş, Atakaş Hatayspor ise son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti.

KARŞILAŞMADA İLK 11'LER BELLİ OLDU:

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia.

HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.

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