Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlıyor.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NASIL İZLENİR?
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmiş, Atakaş Hatayspor ise son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti.
KARŞILAŞMADA İLK 11'LER BELLİ OLDU:
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia.
HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.