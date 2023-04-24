Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturuyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giymiyor.

Fenerbahçe maçı öncesinde İstanbulspor'da 4 isim cezalı. David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemiyor.

SINIRDAKİ İSİMLER



Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında forma giyemeyecek Miha Zajc da sarı kart ceza sınırında.

Jason Lokilo ve Emeka Eze ise kart sınırında olan oyuncular. Bu futbolcular, Fenerbahçe mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

İLK 11'LER



FENERBAHÇE: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arda, Mert Hakan, İsmail, Emre, Pedro, Valencia

İSTANBULSPOR: Alp Arda, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Kerem Şen, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze