Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. VAR Hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertliler, dün oynanan maçların ardından sıralamada 69 puanda yer alıyor.
Tarafların sezonun ilk yarısında oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia.
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin.