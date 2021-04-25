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Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

25 Nisan 2021 Pazar 19:23 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 19:42
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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. VAR Hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertliler, dün oynanan maçların ardından sıralamada 69 puanda yer alıyor.

Tarafların sezonun ilk yarısında oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia.

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin.

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