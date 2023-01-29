Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor.

Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor.

19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa, 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.

EKSİKLER



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro'nun yanı sıra hazır olmayan Osayi ile Joshua King'in kadroda olması beklenmiyor.

Kasımpaşa'da sağ bek Ben Ouannes, cezası nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek. Bahoken ve Hajradinovic ise sarı kart sınırındaki isimler.

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Batshuayi.

KASIMPAŞA: Erdem Canpolat, Donk, Graovac, Tırpan, Yasin Özcan, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet Ergin, Bahoken.