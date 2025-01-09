Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geiyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Kadir Sağlam'ın yönettiği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Mücadeleyi ATV yayınlıyor.

YER ALMAMA KARARLARINDAN VAZGEÇTİLER

Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.

KASIMPAŞA'DAN U19 AĞIRLIKLI KADRO

Teknik direktörlüğünü Hakan Keleş'in yaptığı Kasımpaşa, kulüp yönetiminin almış olduğu karar neticesinde, Fenerbahçe karşılaşmasına U19 Takımı ile çıkması bekleniyor. Kupada Gençlerbirliği ile oynadığı maça U19 ile çıkan Kasımpaşa'nı, bu sezon tüm kupa maçlarında bu kararından vazgeçmeyecek.

Kasımpaşa: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Berat, Yaman, Yusuf, Emirhan, Sarp, Sinan.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Çağlar, Yusuf, Osayi, Bartuğ, Szymanski, Kostic, İrfan Can, En Nesyri, Cenk

FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

KASIMPAŞA, GENÇLERİYLE TURLAYIP GELDİ

Bir önceki turda Ankara ekibi Gençlerbirliği'yle eşleşen lacivert-beyazlı takım, genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükseldi.

KUPADA İKİNCİ RANDEVU

Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı.