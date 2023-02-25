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Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Konyaspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

25 Şubat 2023 Cumartesi 17:59 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Konyaspor
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Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak. Sarı lacivertliler'de takımın başında ise Joao de Deus görev alacak. Öte yandan Batshuayi de sarı kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacak.

Konyaspor'da ise yeni transferlerden Mahir Emreli, Marlos Moreno, Alejandro Pozuelo ve Metehan Mert lisansları 6 Şubat'tan sonra çıkartıldığı için zorlu mücadelede oynayamayacak. Öte yandan Bruno Paz sarı kart cezalısı.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Zajc, Arao, İrfan, Rossi, King, Valencia.

KONYASPOR: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Çekiçi, Diouf.

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