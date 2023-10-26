Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Ludogorets ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki maçı Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Michy Batshuayi ile 52. dakikada ve 90+3. dakikada Miha Zajc attı. Ludogorets'in golünü ise 65. dakikada Rodrigo Becao (Kendi kalesine) attı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte grupta 3'te 3 yaptı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 9 maçtan da galibiyetle ayrılırken, toplam galibiyet serisini 18 maça çıkardı.

İsmail Kartal'ın ekibi bu sonuçla birlikte H Grubu'nda 9 puana yükseldi. Ludogorets, 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki haftasında 9 Kasım'da Fenerbahçe, Ludogorets deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, ligde ise hafta sonunda Pendikspor deplasmanına gidecek.

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Hatayspor maçına göre ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Hatayspor ilk 11'ine göre 6 farklı isimle çıktı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Hatayspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'yu Ludogorets karşısında yedek soyundurdu.

Tecrübeli teknik direktör, bu isimlerin yerine ise İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.

Ludogorets karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'e şans tanıyan Kartal, hücum hattında Ryan Kent, Miha Zajc ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. İsmail Kartal, gol yollarında ise Michy Batshuayi'yi tercih etti.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Doğukan Demir, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemedi.

KULÜBEDE 4 GENÇ

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında altyapıdan 4 isme kadroda yer verdi.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Doğukan Demir, 18 yaşındaki ön libero Muhammet İmre, 18 yaşındaki orta saha Efekan Karayazı ve 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek zorlu müsabakada forma şansı bekledi.

KADIKÖY'DE CUMHURİYET COŞKUSU

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ludogorets maçı öncesinde coşkulu bir kutlama yaptı.

Karşılaşma öncesi statta Cumhuriyete ilişkin marşlar ve şarkılar çalınırken, tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Ayrıca sözleri Altan Çetin'e ait Atatürk ve Fenerbahçe Marşı da ilk kez statta söylendi.

ALİ KOÇ TARAFTARA SESLENDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet'e özel maç öncesinde stat hoparlörlerinden taraftara seslendi.

Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü sadece bir spor kulübü değil, bir mirası geçmişten geleceğe taşıyan, Atatürk'ün ideallerini ve ruhunu yaşatan bir ailedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bizler Fenerbahçeliler olarak bu vizyonu yaşatmanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Spor, bizim için sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir inanç ve tutkudur! Atatürk'ün gençliğe olan sonsuz güveniyle, bu tutkuyu yüreklerimize kazıyor ve kazandığımız her zaferde, atamızın eşsiz mirasına ve aziz hatırasına bir selam çakıyoruz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, Atatürk adını gurur ve sevgiyle en yukarılara taşıyacak ve onun yolunda, aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz."

TÜRK BAYRAĞI DAĞILTILDI

Karşılaşma öncesinde tüm stada Türk bayrakları dağıtıldı.

Bayrakların sallanmasıyla statta çok güzel görüntüler oluşurken, tüm tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı.

ISINMADA 10. YIL MARŞI

Fenerbahçeli oyuncular, sahaya ısınmak için çıktıklarında 10. Yıl Marşı çalındı.

Tribünlerdeki taraftarlar da marşa büyük coşkuyla eşlik etti.

KAPTAN TADIC

Fenerbahçe'de karşılaşmaya takım kaptanı olarak Dusan Tadic çıktı.

Sırp oyuncu, Edin Dzeko'nun maça yedek başlamasıyla kaptan olarak sahada yer aldı.

İLK TEHLİKELER KONUK EKİPTEN

Karşılaşmadaki ilk tehlikeli ataklar rakip Ludogorets'ten geldi. 5. dakikada Ludogorets serbest vuruşta etkili geldi, Jakub Piotrowski'nin vuruşu yandan auta çıktı.

6. dakikada ise sol kanattan gelen Rwan Seco'nun şutunda İrfan Can topu kornere çeldi.

FENERBAHÇE OYUNU ALAMADI

Alışılmışın dışında bir 11'le sahaya çıkan Fenerbahçe, ilk yarının ortalarında rakip kaleye gitmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, bu dakikalarda orta alanda oyunu da alamadı.

FENERBAHÇE TEHLİKELERİ

Fenerbahçe, 26. dakikada etkili oldu. Michy Batshuayi'nin pasında topla buluşan Fred'in şutunda kaleci topu çıkardı. Ardından Tadic'in tamamlamak istediği top dışarıya gitti.

33. dakikada ise Michy Batshuayi'nin kafa vuruşu yumuşak kaldı ve Ludogorets savunması bu topu uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU

Fenerbahçe, devre bitmeden 42. dakikada öne geçti. Fred'in getirdiği topta savunmadan seken top Michy Batshuayi'nin önüne düştü. Michy Batshuayi düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe, 52. dakikada farkı ikiye çıkardı. Oosterwolde'nin sol kanattan çevirdiği topta Batshuayi topa vuramadı ancak savunmadan seken top Zajc'ın önünde kaldı ve onun vuruşunda top ağlara gitti.

İSMAİL KARTAL'IN HAMLELERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 63. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can, Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Dusan Tadic, Fred ve Oayi Samuel oyundan çıktı.

KADIKÖY'DE FARK BİRE İNDİ!

Ludogorets, 65. dakikada farkı bire düşürdü. Kullanılan köşe vuruşunda Pedrinho'nun vuruşunda Becao topu uzaklaştırmak istedi ancak top ağlara gitti.

KADIKÖY'DE ZAJC'A TEPKİ!

Fenerbahçe tribünleri, 70. dakikada Miha Zajc'a ıslıklarla tepki gösterdi.

SZYMANSKI VE BATSHUAYI

Fenerbahçe, 76. dakikada kaleyi yokladı. Rakip ceza sahası önünde topu alan Sebastian Szymanski'nin vuruşu dışarıya gitti. Szymanski'den bir dakika sonra ise Batshuayi'nin aynı bölgeden vuruşu kalecide kaldı.

UMUT NAYİR OYUNDA

Fenerbahçe'de Umut Nayir, 81. dakikada oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde bu dakikada kenara gelen isim ilk golü atan Michy Batshuayi oldu.

LUDOGORETS ETKİLİ OLDU

82. dakikada Ludogorets gole çok yaklaştı bir anda topla beraber hızlanan Bernard Tekpetey ceza sahası içine girdi ve vuruşunu yaptı ancak İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.

ZAJC YİNE ATTI

Fenerbahçe'de uzatma anlarında sahaya çıkan Miha Zajc, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Ludogorets etkili geldi. Nedyalkov'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Seco, sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, köşeye giden topu kornere göndermeyi başardı.

26. dakikada Batshuayi'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Fred'in çaprazdan şutunda kaleci Sluga'dan dönen top sol çaprazda Tadic'te kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topla buluşan Fred'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta defansa da çarpan top Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oosterwolde'nin yerden içeri çevirdiği top Batshuayi'ye çarparak havalandı. Havalanan topu Zajc, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

65. dakikada sol taraftan Ludogorets'in kullandığı köşe atışında kale önünde Naressi'nin röveşata vuruşunda Becao'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

82. dakikada Piotrowski'nin ara pasında Tekpetey topla buluştu. Ceza sahası içine girip kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kalan Tekpetey'in vuruşunda İrfan Can'a çarpan top kale önünde bulunan Duah'ın önünde kaldı. Duah'ın ıska geçtiği meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı..

90+3. dakikada Szymanski'nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Zajc sert bir vuruşla topu filelere yolladı. 3-1

Hakemler: Guillermo Cuadra, Guadalupe Porras Ayuso, Alejandro Estevez

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi (Ferdi Kadıoğlu dk. 63), Becao, Djiku, Oosterwolde, Zajc, Crespo, Fred (Szymanski dk. 63), Tadic (İrfan Can Kahveci dk. 63), Kent (Cengiz Ünder dk. 90), Batshuayi (Umut Nayir dk. 81)

Yedekler: Livakovic, Doğukan Demir, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Muhmmet İmre, Efekan Karayazı, Dzeko

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Ludogorets: Sluga, Witry, Sonko (Russo dk. 90+1), Verdon, Nedyalkov, Pedrinho, Piotrowski, Gonçalves (Yankov dk. 85), Tekpetey, Vidal (Delev dk. 72), Seco (Duah dk. 72)

Yedekler: Padt, Pepelyashev, Terziev, Son, Russo, Nedelev, Tissera, Mounir

Teknik Direktör: Georgi Dermendzhiev

Goller: Batshuayi (dk. 42), Zajc (dk. 52 ve 90+3) (Fenerbahçe), Becao (dk. 65 k.k.) (Ludogorets)

Sarı kartlar: Naressi, Tekpetey, Piotrowski, Delev (Ludogorets), Djiku, Becao, Crespo (Fenerbahçe)