Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile taraftarının önünde karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.

4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup edip Hoffenheim ile de berabere kalan Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

İrfan Can Eğribayat, Yusuf, Djiku, Çağlar, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri.

Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Lyon müsabakası öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz.

Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.

5 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, bu müsabakada kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezası nedeniyle Athletic Bilbao mücadelesinde takımını yalnız bırakan Fred ise bu maçta sahada olacak.

4 MAÇI LYON KAZANDI

Fenerbahçe ve Lyon, daha önce 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

2001-2002 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, sahasında ise 3-1 galip gelmişti.

İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı.

Lyon, İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında ise 4-2 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.

AVRUPA'DA 281. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 281. karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 280 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 143. MAÇ

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 142 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.

72. İÇ SAHA MAÇI

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 72. kez taraftarının önüne çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 71 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 115 gole, rakipleri 72 golle yanıt verdi.