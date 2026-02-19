İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Nottingham Forest

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu mücadelesinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı ve istatistiklerini star.com.tr adresinden takip edebilirisiniz.

19 Şubat 2026 Perşembe 18:26
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe-Nottingham Forest
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Mücadele, TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanacak.

Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı.

4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. oldu.

Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Mert, Kante, Guendouzi, Talisca, Asensio, Kerem, Cherif

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Gibbs-White, Hutchinson, Hudson-Odoi, Igor Jesus

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek. Teknik direktör Demonico Tedesco, Brown'ı maç kadrosuna alabilir ancak oynatmayı planlamıyor.

2 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırında.

İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 102 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 102 maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kulvardaki 102 maçta 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 146 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 103 gol gördü.

