İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2023 Perşembe / 24 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0184
  • EURO
    20,2067
  • ALTIN
    1170.01
  • BIST100
    5229.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Sevilla

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda 2-0 yenilginin rövanşında evinde Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

16 Mart 2023 Perşembe 19:43 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Sevilla
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmayı Exxen platformu canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.

Fenerbahçe'nin rövanş maçında turu geçebilmesi için 3 farklı galibiyetten başka şansı yok. Temsilcimizin 2 farklı galibiyetinde ise maç uzayacak. Sevilla'nın galibiyeti, her türlü beraberliği ve tek farklı mağlubiyetinde çeyrek finale yükselen taraf İspanyol ekibi olacak.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln ve Luan Peres kadroda yer almayacak. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski Serdar Dursun da yer almayacak.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Arda Güler, Oosterwolde, Batshuayi, Valencia.

SEVILLA: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.