UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmayı Exxen platformu canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.

Fenerbahçe'nin rövanş maçında turu geçebilmesi için 3 farklı galibiyetten başka şansı yok. Temsilcimizin 2 farklı galibiyetinde ise maç uzayacak. Sevilla'nın galibiyeti, her türlü beraberliği ve tek farklı mağlubiyetinde çeyrek finale yükselen taraf İspanyol ekibi olacak.

EKSİKLER



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln ve Luan Peres kadroda yer almayacak. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski Serdar Dursun da yer almayacak.

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Arda Güler, Oosterwolde, Batshuayi, Valencia.

SEVILLA: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri.