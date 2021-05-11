11 Mayıs 2021 Salı 19:37 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 19:38

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Maçı Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Hüseyin Göçek görev yapacak. Fenerbahçe - Sivasspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı. Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Sivasspor ise son 3 haftadır gol yemeden sürdürdüğü lig mücadelesinde 17 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Sivasspor haftaya 59 puanla 6. sırada giriyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti kadroda yer almayacak.

Sivasspor'da Samassa, Kamara, Alattin, Appindangoye, Erdoğan ve Yatabare İstanbul'a getirilmeyen isimler.

İLK 11'LER



FENERBAHÇE: Harun Tekin, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Ninga, Gradel, Kayode