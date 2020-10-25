Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Lewis Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Benik Afobe.
CANLI SKOR
Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor,
Goller:
CANLI ANLATIM (İLK YARI)