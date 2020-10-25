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Spor

CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Trabzonspor

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 11, Trabzonspor'un ise 5 puanı bulunuyor.

25 Ekim 2020 Pazar 18:03 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 18:05
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Samatta.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Lewis Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Benik Afobe.

CANLI SKOR

Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor,

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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