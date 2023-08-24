Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak.

PERES VE ZAJC YERİNE OSAYI VE BARTUĞ

Fenerbahçe, Twente maçına saatler kala UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz'ın dahil edildiğini açıkladı.

Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi.

TWENTE: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde.

259. RANDEVUDA

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 259. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 258 müsabakada 99 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

KUPA 3'TE YEDİNCİ SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 7. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.