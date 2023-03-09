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Spor

CANLI ANLATIM! Fiorentina - Sivasspor

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu ilk maçında deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

9 Mart 2023 Perşembe 21:44 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Fiorentina - Sivasspor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Sivasspor, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacak.

Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak ve müsabakada Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji düdük çalacak. Fiorentina - Sivasspor maçı TV 8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya'da Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 29. mücadelesine çıkacak.

EKSİKLER

Fiorentina'da en önemli eksik Aleksa Terzic olarak görünüyor.

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare, kafilede yer almadı.

İLK 11'LER:

FİORENTİNA: Terracciano, Dodò, Martínez-Quarta, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Nico González, Ikone, Jovic.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan Arslan, Cofie, Charisis, Samu Sáiz, Caicedo, Erdoğan.

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