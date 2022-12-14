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Spor

CANLI ANLATIM! Fransa - Fas

2022 Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde Fransa ile Fas karşı karşıya geliyor. Kazananın finalde Arjantin ile karşılaşacağı bu dev maçı star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

14 Aralık 2022 Çarşamba 20:43 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Fransa - Fas
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Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın sürprizi; İspanya ve Portekiz gibi devleri saf dışı bırakan Fas, kupanın favorilerinden Fransa ile finalde Arjantin'in rakibi olmak için kapışıyor.

Fas'ın bir mucizeye daha imza atıp atamayacağı tüm dünyada merakla bekleniyor. Saiss'in durumu belirsiz Afrika temsilcisinde İspanya mücadelesinden beri sakat sakat oynayan ve Portekiz'e karşı 57'de oyundan çıkmak zorunda kalan takım kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss'in kesin durumunun yine maç saati belli olması bekleniyor. Saiss maça yetişmezse, onun yerine sakatlıktan dönen Aguerd'in formayı giyeceği konuşuluyor. Kadrosundaki 26 oyuncudan 14'ü ülke dışında doğan Fas'ta teknik direktör Walid Regragui, oyunculardan Saiss ile Boufal Fransa'da dünyaya geldiler.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Fransa-Fas maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yönetecek.

İLK 11'LER:

FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Theo Hernandez, Tchouameni, Fofana, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.

FAS: Bono, Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, En Nesyri, Boufal.

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