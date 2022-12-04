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Spor

CANLI ANLATIM! Fransa - Polonya

2022 Dünya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Fransa ile Polonya karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

4 Aralık 2022 Pazar 16:56 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Fransa - Polonya
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Dünya Kupası'nın son sahibi Fransa, unvanını korumak istediği Katar'daki turnuvada son 16 turunda, Polonya ile karşılaşıyor.

Karim Benzema, Kante ve Pogba gibi isimlerden sakatlık nedeniyle yararlanamayan, kupanın ilk maçında sol beki Lucas Hernandez'i de aynı sebepten kaybeden Horozlar,D Grubu'nda gol averajı sayesinde 2. Avustralya'nın önünde lider olarak bir üst tura çıktı. Favorilerden Fransızlar'ın en büyük kozu elbette Kylian Mbappe olacak. Mbappe'nin bu kupada 3 golü bulunuyor.

3 maçta 1 kez ağları havalandıran Robert Lewandowski'li Polonya,C Grubu'nu averajı sayesinde Meksika'nın önünde ikinci bitirerek 1986'dan (Brezilya'ya 4-0 yenildiler.) sonra ilk kez Son 16'ya kaldı.

Bu eşleşmenin kazananı, 10 Aralık'taki çeyrek finalde İngiltere-Senegal maçının galibiyle karşılaşacak.

Al Thumama Stadı'nda oynanan ve saat 18.00'de başlayan Fransa-Polonya maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetiyor.

İLK 11'LER:

FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.

POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash, Frankowski, Szymanski, Krychowiak, Zielinski, Kaminski, Lewandowski.

FRANSA 0-0 POLONYA (İLK YARI OYNANIYOR)

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