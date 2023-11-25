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Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray-Alanyaspor

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmanın canlı skor ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

25 Kasım 2023 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Galatasaray-Alanyaspor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapıyor.

Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada girdi.

Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray

Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Mertens, Zaha, Icardi.

Alanyaspor

Ertuğrul, Lima, Furkan, Efecan, Fer, Oğuz, Janvier, Sisto, Fatih, Eduardo, Balkovec.

MUSLERA VE SANCHEZ CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Uruguaylı kaleci ile Kolombiyalı stoper, müsabakada kart görmesi durumunda 14. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

SAHASINDA KAYBETMEYİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

SON 2 LİG MAÇININ GOLCÜSÜ ZAHA

Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu son 3 golü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ile buldu.

Ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Zaha, 12. haftadaki Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 kez fileleri havalandırdı.

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