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Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray-Alanyaspor

Milli ara öncesi Trendyol Süper Lig'deki son maçına çıkan Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

6 Ekim 2024 Pazar 17:08 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Galatasaray-Alanyaspor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor.

Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Balkovec, Yusuf Özdemir, Hadergjonaj, Augusto, Richard, Makouta, Efecan, Cordova

LİGDE 7 MAÇTA 23 GOL KAYDETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 23 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya da 3'er gol attı.

Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Galatasaray, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı.

Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK maçında 1, RFS karşılaşmasında da 2 kez topu ağlarında gören "Cimbom", Süper Lig'de ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gazinatep FK ve Fenerbahçe'den 1'er gol, Kasımpaşa'dan da 3 gol yedi.

Galatasaray, bu sezon sadece Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatabildi.

GALATASARAY İLE ALANYASPOR 17. RANDEVUDA

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 16 maçta sarı-kırmızılı takımın 39 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Seyrantepe'deki 8 maçın 5'ini ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 21 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

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