28 Aralık 2021 Salı 19:51 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 20:04

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.

EKSİKLER



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne maçta forma giyemeyecek.

TERİM KULÜBEYE DÖNÜYOR



Ligde 6 hafta cezasını çeken Fatih Terim, Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçıyla yeniden kulübeye dönüyor.

Fatih Terim'in kupada fazla rotasyon yapmayı düşünmediği belirtilirken Emre Kılınç, Morutan, Mohamed, Babel gibi isimlerin görev alması bekleniyor.

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM



Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor'a elendi.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Morutan, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Mohamed.

DENİZLİSPOR: Abdülkadir Sünger, Emre Sağlık, Erdal Akdarı, Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir, Bünyamin Balat, İlhan Depe, Darri.