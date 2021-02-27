Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor TT Arena'da karşı karşıya geliyor. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed
ERZURUMSPOR: Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Cenk, Buğra , Aatif, Gomes
CANLI SKOR
Galatasaray 0-0 Erzurumspor
Goller:
CANLI ANLATIM (İLK YARI)
1' Maç başladı.
3' Galatasaray baskıyla başladı. Sağ kanattan gelen Yedlin'in ortasında top auta çıktı.
15' Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan Yedlin'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda top savunmadan geri döndü.
19' Erzurumspor gole çok yaklaştı! Sağ kanattan gelen ortada Gomes'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.
22' Galatasaray'da Etebo, Gomes'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.
24' Tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşta Da Costa'nın vuruşta top direk dibinden dışarı gitti.