Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Volkan Bayarslan görev alacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 43 puanla 30. haftayı 9. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 sona ermişti.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Feghouli, Mustafa Mohamed ve Omar maç kadrosunda yer almayacak.

Fatih Karagümrük'te cezası bulunan Burak Bekaroğlu ile Kerim Frei, Baniya, Luckassen ve Borini sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak.

16. KEZ KARŞI KARŞIYA



Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 15 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 28 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'IN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR



Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, ikisinde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

EN FARKLI SKORLAR



Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Ömer, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Cicaldau, Kerem, Gomis.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano; Luckassen, Salih Dursun, Bistrovic, Biraschi, Balkovec; Biglia, Toure; Emre Mor, Jimmy Durmaz, Pesic.