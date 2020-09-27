27 Eylül 2020 Pazar 18:04 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 18:04

Süper Lig'in 3. haftasında derbide Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte dev maç öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak.

DERBİDE 11'LER BELLİ OLDU:



GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao.



FENERBAHÇE: Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan Gönül, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia



CANLI SKOR: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

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