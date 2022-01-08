8 Ocak 2022 Cumartesi 17:57 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 19:01

Spor Toto Süper Lig'de 20. ve ikinci ilk haftasında Galatasaray, sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşıyor.

Nef Stadı'nda yapılacan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 7 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Yaptığı 19 karşılaşmada 27 puan toplayarak 10. sırada yer alan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde bulunuyor.

Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puan toplayan Giresunspor ise ligde 14. sırada yer alıyor.

İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Galatasaray'da tedavi sürecinde olan kaptan Arda Turan ile Sacha Boey, Afrika Kupası'nda olan Feghouli ve Mostafa Mohamed, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Christian Luyindama, sarı kart cezalıları Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, izolasyon süreçleri devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı kadroda yer almıyor.

Giresunspor'da Afrika Kupası'na giden Hamidou Traore ve Souleymane Doukara ile kart cezalısı Mamadou Diarra'nın yanı sıra Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemeyecek.

GİRESUNSPOR İLE 14. RANDEVU



Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 13 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 2'sinden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

ÜÇ FUTBOLCU KART SINIRINDA



"Cimbom"da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

DeAndre Yedlin, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, mücadelede kart görmesi durumunda 21. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

TERİM, SÜPER LİG'E DÖNÜYOR



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig maçında takımının başında yer alacak.

Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri Altaş Denizlispor karşılaşmasında sahalara dönen tecrübeli teknik adam, GZT Giresunspor maçıyla da Süper Lig'de saha kenarında bulunabilecek.

SON 8 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANDI



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom" kalesindeki 9 gole engel olamadı.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: İsmail Çipe, Ömer Bayram, Nelsson, Kaan Işık, Sacha Boey, Berkan, Emre Kılınç , Cicaldau, Morutan, Halil Dervişoğlu, Ryan Babel.

GİRESUNSPOR: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Pelupessy, Shapi, Zeki, Flavio, Sergio, Balde.

GALATASARAY 0-0 GİRESUNSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: