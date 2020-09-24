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Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray - Hajduk Split

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında temsilcimiz Galatasaray, Hırvat ekibi Hajduk Split'i konuk ediyor. Tek eleme usulü üzerinden oynanacak müsabakada kazanan play-offa kalma hakkı kazanacak.

24 Eylül 2020 Perşembe 19:52 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 19:52
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcilerimizden Galatasaray, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını konuk ediyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yönetecek. Karşılaşma D-Smart platformundaki Spor Smart kanalından canlı yayımlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Etebo, Taylan, Feghouli, Babel, Diagne

HAJDUK SPLİT: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos.

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