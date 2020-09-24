UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcilerimizden Galatasaray, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını konuk ediyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yönetecek. Karşılaşma D-Smart platformundaki Spor Smart kanalından canlı yayımlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Etebo, Taylan, Feghouli, Babel, Diagne
HAJDUK SPLİT: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos.