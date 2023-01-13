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Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray - Hatayspor

Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

13 Ocak 2023 Cuma 18:52 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Galatasaray - Hatayspor
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.

Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da cezalı Mertens'in yanı sıra Kazımcan Karataş ile Mathias Ross maç kadrosunda yer alamayacak.

Hatayspor'da sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ.

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