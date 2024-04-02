Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR hakemi olarak da Serkan Tokat görev yapacak.

Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Hatayspor: Erce, Kerim, Maksimovic, Burak, Ghoulam, Boudjema, Massagna, Rivas, Pedro, Dele Bashiru, Strandberg

GALATASARAY'DA TEK EKSİK KALECİ GÜNAY



Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.

SERGE AURİER İLK MAÇINA ÇIKABİLİR



Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forrest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.

Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Takımla çalışmalara yeni başlayan 31 yaşındaki sağ bekin Hatay temsilcisine karşı kadroda olması bekleniyor.

Ayrıca yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez de Hatayspor'a karşı forma giyebilecek duruma geldi.

OKAN BURUK REKOR PEŞİNDE



Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu kırmak istiyor.

Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Okan Buruk, takımının Hatayspor maçını da kazanması halinde Rumen teknik adamın rekorunu geride bırakacak.

Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

SON 11 LİG MAÇINI KAZANDI



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 11 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 11 resmi maçı da kazandı.

EVİNDE BU SEZON 15'TE 15 YAPTI



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı bütün maçlarda galibiyet elde etti.

RAMS Park'ta oynadığı 15 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

SAHASINDA 32 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 18 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 30 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

BU SEZON LİGDE SADECE HATAYSPOR'A MAĞLUP OLDU



Lider Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki tek yenilgisini Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı.

Ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ, 100. MAÇINA HAZIRLANIYOR



Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Atakaş Hatayspor maçıyla "dalya" diyecek.

Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki üçüncü sezonunu geçiriyor.

Barış Alper; 71'i Süper Lig, 9'u Türkiye Kupası, 19'u ise Avrupa'da olmak üzere 99 kez sarı-kırmızılı formayı terletti. 23 yaşındaki futbolcu, toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Okan Buruk'un birçok mevkide faydalandığı Barış Alper, 47 resmi müsabakanın 46'sında sahaya çıkarak takımın en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.

MUSLERA, 500. MAÇINA ÇIKIYOR



Galatasaray'ın aktif kariyeri devam eden efsanesi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 500. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli kaleci, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecekleri müsabakada görev alması durumunda, beşinci kez "dalya" diyecek.

İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 37 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.

Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. resmi maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. resmi müsabakasına 2015-2016 sezonunun 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde çıktı. Üçüncü dalyasını 2018-2019 sezonunun 13. haftasındaki Konyaspor maçında diyen Muslera'nın 400. resmi mücadelesi 2021-2022 sezonunun 8. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hem performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan Muslera, Galatasaray'da görev yaptığı 13 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.