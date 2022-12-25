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Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray - İstanbulspor

Galatasaray, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

25 Aralık 2022 Pazar 17:44 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Galatasaray - İstanbulspor
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - İstanbulspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.

Ligde geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı. Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.

EKSİKLER

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross kadroda yer almayacak.

Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis.

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim.

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