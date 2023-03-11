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Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

11 Mart 2023 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Galatasaray - Kasımpaşa
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.

Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.

Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.

EKSİKLER

Sakatlığı düzelen ve son 2 idmanda yer alan Muslera görev verilmesi halinde oynayabilecek. Sakatlıkları süren Mertens ile Midtsjö'nün ise maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Kasımpaşa'da Eysseric cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Cezası biten Günay Güvenç'in takımdaki yerini alması beklenirken Tırpan, Hajradinovic, Bahoken ve Koita ceza sınırındaki isimler olarak dikkat çekiyor.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

KASIMPAŞA:

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