Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maç BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Galatasaray

Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdulkerim, Kaan, Torreira, Kerem A, Zaha, Ziyech, Icardi

Kasımpaşa

Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç Kara, Gomis, Hajradinovic, Fall, Ngoy.



Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.

LİGDE SON 9 MAÇINI KAZANDI



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 16 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 10 maçın 9'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

SAHASINDA KAYBETMEYİ UNUTTU



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

MUSLERA CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Uruguaylı kaleci, kart görmesi durumunda 12. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 39. RANDEVUDA



Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 39. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 38 lig maçından 24'ünü Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 75 golüne, Kasımpaşa 38 golle yanıt verdi.

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR



Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 12 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, bu statta Kasımpaşa'yı 9 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 kez kazandı.

Galatasaray bu maçlarda 23 gol atarken, Kasımpaşa ise 16 kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI SKORLAR



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.