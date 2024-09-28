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Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray-Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında lider Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

28 Eylül 2024 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Galatasaray-Kasımpaşa
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak.

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Kerem D., Sara, Sallai, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Cafu, Hajradinovic, Aytaç, Barak, Fall, Nuno da Costa.

KAZANMASI HALİNDE REKOR KIRACAK

Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak.

Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.

TEK EKSİK ZİYECH

Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, Kasımpaşa ile oynanacak maçta görev alamayacak.

LİGDEKİ 6 MAÇTA 20 GOL

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçında 20 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er gol attı.

Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

Kasımpaşa'yı ağırladığı son 7 maçta bir kez kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla yendi. "Cimbom", tek mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla yaşadı.

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