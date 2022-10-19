Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Tur maçında evinde Kastamonuspor 1966'yı konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor 1966 ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

GALATASARAY, KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 kere ile Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

GALATASARAY'DA EKSİK YOK



Kastamonu ile kupada oynanacak maçın hazırlıklarını bu akşam Florya'da yapılacak antrenmanla bitirecek olan Galatasaray'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

KASTAMONUSPOR 1966: Sefa, Ramazan, Kemal Can, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer Faruk, Mustafa, Amir Emin, Efe.

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

Galatasaray 0-0 Kastamonuspor 1966

Goller: 27' Rashica| Galatasaray 1-0 Kastamonuspor 1966