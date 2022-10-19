İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2022 Çarşamba / 24 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    973.334
  • BIST100
    3880.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM! Galatasaray-Kastamonuspor 1966
Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray-Kastamonuspor 1966

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında Galatasaray evinde TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor 1966'yı ağırlıyor.

19 Ekim 2022 Çarşamba 20:18 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Galatasaray-Kastamonuspor 1966
ABONE OL

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Tur maçında evinde Kastamonuspor 1966'yı konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor 1966 ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

GALATASARAY, KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 kere ile Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

GALATASARAY'DA EKSİK YOK

Kastamonu ile kupada oynanacak maçın hazırlıklarını bu akşam Florya'da yapılacak antrenmanla bitirecek olan Galatasaray'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

KASTAMONUSPOR 1966: Sefa, Ramazan, Kemal Can, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer Faruk, Mustafa, Amir Emin, Efe.

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

Galatasaray 0-0 Kastamonuspor 1966

Goller: 27' Rashica| Galatasaray 1-0 Kastamonuspor 1966

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.