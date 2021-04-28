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Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırlıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 19:21 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 19:23
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Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler olacak. Galatasaray - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

Tarafların ezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Falcao'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Konyaspor'da Skubic ve Abdülkerim cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Kerem, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Halil, Muhammed

KONYASPOR:

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