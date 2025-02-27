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Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray-Konyaspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son hafta maçında sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2025 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Galatasaray-Konyaspor
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Mücadele ATV'den yayınlanacak.

Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Günay, Kaan, Cuesta, Metehan, Jelert, Kerem, Berkan, Yunus, Mertens, Yusuf, Ahmed.

Konyaspor: Deniz, Nikola, Bazoer, Calusic, Yasir, Boateng, Morten, Tunahan, Aleksic, Bostan, Umut

3 OYUNCU EKSİK

Galatasaray, Konyaspor maçında üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

LİGDE İKİ MAÇTA DA YENDİ

"Cimbom", bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti.

İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.

KONYASPOR

Yeşil-beyazlılar, eleme turlarınde 23 Elazığ FK'yı 4-0, Kepez Belediyespor'u 9-0 ve Karacabey Belediyespor'u da 1-0 mağlup ederek adını Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasına yazdırdı.

C Grubunda ilk hafta maçında Ahlatcı Çorum FK'yı 1-0, sahasında ikas Eyüpspor'u da 3-1'lik skorla geçen Konyaspor, topladığı 6 puanla birinci sırada yer alıyor. Yeşil beyazlılar, 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçından alacağı puan veya puanlarla gruptan çıkmayı istiyor.

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