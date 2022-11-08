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Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray - Ofspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde evinde Ofspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

8 Kasım 2022 Salı 20:04 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Galatasaray - Ofspor
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray - Ofspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.

Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.

ELEME SİSTEMİ

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.

Maçın 90 dakikası beraberlikle sonuçlandığı takdirde iki devreli uzatma oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Okan, Dubois, Ross, Metehan, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mata, Gomis, Seferovic.

OFSPOR: Mizhat, Bora, Ali Osman, Muhammet Serdar, Ahmet Aktaş, Hamza, Fatih Mert, Mustafa Emin, Miraç, Oktay, Vedat.

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