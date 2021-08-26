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Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray - Randers

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Galatasaray, Randers'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

26 Ağustos 2021 Perşembe 19:37 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 19:58
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers ekibini ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak.

Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine üstünlük sağlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Randers maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Diagne.

RANDERS: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Kehinde, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Vito, Egho

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