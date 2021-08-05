5 Ağustos 2021 Perşembe 19:37 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 23:04

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İskoç ekibi St. Johnstone'u ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'da Fernando Muslera, 55. dakikada rakibini düşürdüğü için kırmızı kart gördü ve kaleye Berk Balaban geçti. St. Johnstone, 58. dakikada Jason Kerr ile golü buldu.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, 60. dakikada yeni transferi Sacha Boey ile durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Galatasaray, St. Johnstone ile rövanş maçını 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'da oynayacak.

FATİH TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSV ile oynanan karşılaşmaya göre kadroda 5 değişikliğe gitti.

PSV ile İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında ilk 11'de görev alan DeAndre Yedlin, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz ve Jesse Sekidika'nın yerine St. Johnstone mücadelesinde Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Ryan Babel görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, sahaya Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Babel ve Mustafa Muhammed ilk 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Radamel Falcao, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne bekledi.

ÜÇ TRANSFER İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'ın üç transferi, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone mücadelesinde giydi.

Fatih Terim, yeni transferleri Berkan Kutlu, van Aanholt ve Sacha Boey'e ilk kez görev verdi.

Galatasaray'da kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı da sakatlığından sonra ilk kez takımdaki yerini aldı.

SACHA BOEY İLK MAÇINA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan ve yerden vuruşuyla topu ağlara gönderen Boey, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta golünü attı.

MUSLERA OYUNDAN ATILDI, 21 YAŞINDAKİ BERK BALABAN KALEYE GEÇTİ

Karşılaşmanın 55'inci dakikasında Aytaç'ın geri pasında topu kontrol edemeyen ve Kane'e ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası kırmızı kartla cezalandırılan Muslera'nın yerine oyuna 21 yaşındaki Berk Balaban dahil oldu. Aytaç Kara'nın yerine oyuna dahil olan genç oyuncu sarı-kırmızılı formayla A takımda ilk kez bir maça çıkmış oldu.

AYTAÇ KARA'YA TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Muslera'nın oyundan atılmasının ardından 57'nci dakikada oyundan alınan Aytaç Kara'ya tribünlerden tepki geldi. Yerini kaleci Berk Balaban'a bırak Aytaç, kenara gelirken ıslıklarla protesto edildi. Teknik direktör Fatih Terim ise oyuncuya elini uzatarak tesellide bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Mustafa Muhammed önüne indirdi, yakın mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan yaptığı ortayı kontrol eden Mustafa Muhammed, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını gönderdi. Kerem müsait pozisyonda şutunu çekti, top yan direkten döndü. Dönen topa Mustafa Muhammed vurdu, kaleci Clark golü engelledi. Maçın hakemi, Mustafa Muhammed'in şutundan önce ofsayt bayrağını kaldırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Aytaç Kara'nın geri kapısında topu kontrol edemeyen Muslera, araya giren ve çalım atmak isteyen Kane'e faul yaptı ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Muslera ise kırmızı kartla oyundan atıldı.

58'inci dakikada penaltıyı kullanan Kerr, topu ağlara gönderdi: 0-1.

60'ıncı dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Boey'in yerden şutunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

87'nci dakikada kullanılan köşe vuruşunda kale sahası önünde Luyindama'nın kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni

GALATASARAY: Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Marcao, Patrick van Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Aytaç Kara (Dk. 57 Berk Balaban), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 86 Sekidika), Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel (Dk. 46 Arda Turan), Mostafa Mohamed (Dk. 46 Diagne)

ST. JOHNSTONE: Zender Clark, Jason Kerr, Liam Gordon, Jamie McCart, Shaun Rooney (Dk. 87 James Brown), Alistair McCann, Murray Davidson, David Wotherspoon, Reece Devine (Dk. 88 Callum Booth), Michael O'Halloran (Dk. 76 Callum Hendry), Chris Kane (Dk. 63 Stevie May)

GOLLER: Dk. 60 Sacha Boey (Galatasaray) - Dk. 58 (P) Kerr (St. Johnstone)

KIRMIZI KART: Dk. 55 Muslera (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Taylan Antalyalı, Marcao, Arda Turan