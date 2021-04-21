21 Nisan 2021 Çarşamba 18:00 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 18:00

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görev yapacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığı olan Henry Onyekuru da kadroya dahil edilmedi.

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Gedson, Feghouli, Kerem, Babel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny