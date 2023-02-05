Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy.

Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.

Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Trabzonspor ise hanesine 38 puan yazdırdı. Bordo-mavili takım, 23. hafta öncesinde averajla 6. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

EKSİKLER



Galatasaray'da derbi karşılaşması öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'da ise Bruno Peres, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Edin Visca maç kadrosunda yer almayacak. Ayrıca transferi için Al Sharjah ile anlaşma sağlanan Djaniny de maç kadrosundan çıkartıldı.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Lahtimi, Gomez.