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Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray-Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 20:35 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Galatasaray-Trabzonspor
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Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak.

Trabzonspor ise geçen hafta Antalyaspor'u yenerek sezonu 3 puanla açmıştı. Bordo-mavili takım bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alabilmek için mücadele edecek.

EKSİKLER

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Orsic'in yanı sıra Visca ve Joaquin Fernandes'den bu maçta yararlanamayacak.

Galatasaray'da yeni transferlerden Tete, henüz lisansı çıkarılmadığı için maç kadrosunda yer almıyor. Wilfried Zaha, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almıyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

TRABZONSPOR

Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Umut.

136. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde136. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 135 karşılaşmanın 60'ını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 176, Trabzonspor ise 152 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDEKİ 101. MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 101. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 100 karşılaşmanın 43'ünü Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 129, Trabzonspor ise 115 gol attı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 50 lig maçında ev sahibi Galatasaray 26, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 68 golüne karşılık, Trabzonspor 55 gol kaydetti.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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