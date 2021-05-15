15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:21 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:32

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede Mete Kalkavan, VAR hakemi olarak görev yapacak.

Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu.

Geride kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Son haftaya 81 puanla giren sarı-kırmızılılar, averajla lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Bu sezon 39 müsabakada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan Helenex Yeni Malatyaspor ise 45 puan topladı ve son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı 1-0 Galatasaray kazanmıştı.

İLK 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Kerem, Halil

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Mallan, Wallace, Hadebe, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Zeki, Adem

