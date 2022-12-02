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Spor

CANLI ANLATIM! Gana - Uruguay

2022 Dünya Kupası H Grubu üçüncü ve son maçında Gana ile Uruguay karşı karşıya gelecek. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

2 Aralık 2022 Cuma 16:48 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Gana - Uruguay
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Dünya Kupası H Grubu'nda Gana ve Uruguay karşı karşıya gelecek.

Uruguay'ın üst tura çıkması için Gana'yı yenmesi gerekiyor. Ancak son 16'ya kalması için bu da yeterli olmayabilir. Ancak Gana kazanırsa üst tura çıkabilecek.

Grubunda 2. sırada yer alan Gana, ilk maçında Portekiz karşısında yenildi. Ancak, Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti. Uruguay ise ilk grup maçınca Güney Kore ile berabere kaldı ve ikinci karşılamasında Portekiz'de mağlup olmuştu. Grubunda 4. sırada yer alan Uruguay'ın bu maçı kazanmaktan başka seçeneği yok. Ancak üst tura çıkması için diğer maçta da Güney Kore'nin Portekiz'i yenmemesi lazım. Eğer Uruguay ve Güney Kore aynı anda galibiyet alırsa genel averajı iyi olan 2. sırada olacak.

Gana-Uruguay maçı, Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve saat 18:00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER:

GANA: Zigi, Seidu, Amartey, Salisu, Baba, Partey, Abdul Samed, Kudus, Jordan Ayew, Andre Ayew, Inaki Williams.

URUGUAY: Rochet, Varela, Gimenez, Coates, Olivera, Pellistri, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Nunez, Suarez.

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